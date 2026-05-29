Rose extra large in Serie A: 140 giocatori in bilico o sul mercato

Rientri da prestiti:

Daniele Rugani

Jonas Rouhi

Joao Mario

Douglas Luiz

Arthur

Nico Gonzalez

Casi da valutare:

Juan Cabal

Michele Di Gregorio

Arkadiusz Milik

La trattativa per Joao Mario alla Fiorentina è in fase avanzata, mentre Nico Gonzalez continua ad essere in trattativa con l'Atletico Madrid (da cui è tornato dal prestito). Anche gli altri nomi sono in uscita, a partire da Arthur, comprato nel 2020 ma definitivamente fuori dal giro bianconero dal 2022. Cabal piace al Besiktas di Italiano e la Juve lo farebbe partire. È noto che i bianconeri siano alla ricerca di un portiere, ecco perché Di Gregorio è 'in vetrina' per una possibile uscita. Anche Milik (due presenze negli ultimi due anni) è sulla lista dei partenti.