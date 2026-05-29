Rose extra large in Serie A: 140 giocatori in bilico o sul mercato

Introduzione
Dalla A di Atalanta alla V di Venezia, sono ben 140 i giocatori rientrati in estate dai vari prestiti che al momento "allungano" le rose dei ritiri e che, presto, potrebbero andare incontro a una nuova cessione. Alcuni potrebbero essere venduti per far cassa, altri perché semplicemente fuori dal progetto tecnico. E, attenzione, insieme a loro ce ne sono altri 13 già presenti in squadra l'anno scorso, ma che potrebbero ugualmente salutare. Per l'elenco non abbiamo considerato i giovanissimi Under 21 nati dal 2005 in poi (i classici giovani che potrebbero partire per 'fare esperienza' in prestito). Ecco tutti i casi, squadra per squadra
Quello che devi sapere
Atalanta
Rientri dai prestiti:
- Giovanni Bonfanti
- Ibrahima Sulemana
- Daniel Maldini
- El Bilal Touré
- Vanja Vlahovic
Casi da valutare:
- Mitchel Bakker
El Bilal Touré era costato tanto (30 milioni all'Almeria nell'estate del 2023), torna dal prestito turco al Besiktas ma è comunque destinato a una partenza. Stesso discorso per Bakker, anche per lui probabile addio in caso di incastro giusto di mercato. Da valutare la situazione Sulemana (Ibrahim, non Kamaldeen), peraltro in gol nell'amichevole vinta contro l'Arezzo: la sua partenza non è scontata. Per Maldini aveva dimostrato interesse il Cagliari.
Bologna
Rientri da prestiti:
- Mihajlo Ilic
- Emil Holm
- Oussama El Azzazoui
- Jasper Karlsson
Holm è sì un giocatore tornato dal prestito, ma in una big come la Juventus. Da capire la sua possibile destinazione o permanenza. Di certo non può essere considerato un 'esubero'.
Cagliari
Rientri da prestiti:
- Boris Radunovic
- Davide Veroli
- Matteo Prati
- Nicolò Cavuoti
- Kingstone Mutadwa
Casi da valutare:
- Giuseppe Ciocci
- Mateusz Wieteska
Prati è tornato dal prestito al Toro e, ora, c’è da registrare l’interesse del Racing Santander, club neopromosso in Liga. Per Veroli, invece, ci sono stati contati con Cesena e Südtirol.
Como
Rientri da prestiti:
- Emil Audero
- Stefan Posch
- Alberto Dossena
- Luca Mazzitelli
- Matthias Braunoder
- Alieu Fadera
- Ali Jasim
- Ivan Azon
- Alessandro Gabrielloni
- Marlor Mustapha
- Tommaso Fumagalli
Tutti i rientri dai prestiti (undici in totale, praticamente una formazione intera) sono giocatori che il Como proverà a cedere. Obiettivo: monetizzare per puntare su un attaccante.
Fiorentina
Rientri da prestiti:
- Nicolas Valentini
- Matias Moreno
- Simon Sohm
- M'Bala Nzola
- Antonin Barak
- Riccardo Sottil
Di questi, sono in uscita soprattutto in tre: già da settimane Valentini è vicino al Gremio, così come Moreno è vicino al Wrexham; mentre Barak è in trattativa con l'Apoel, mancano solo gli ultimi dettagli.
Frosinone
- Rientri da prestiti: nessuno
Nessun ritorno dal prestito per una squadra che, normalmente, punta a chiudere prestiti in entrata. La squadra di Alvini è ancora in costruzione, ecco perché è difficile circoscrivere dei profili "in più" in rosa. L'obiettivo numero uno resta l'attacco, ovviamente in entrata
Genoa
Rientri da prestiti:
- Alessandro Vogliacco
- Franz Stolz
- Alan Matturro
- Lorenzo Venturino
- Alessandro Debenedetti
Qui facciamo una deroga alla regola di non includere gli Under 21 (nati dal 2005 in su) nel nostro elenco, per i motivi riportati sopra. Venturino, talentino ala classe 2006, è sì un rientrante dal prestito, ma dalla Roma. Considerando sia la giovane età, che le prospettive e il suo minutaggio in giallorosso, è difficile parlare di 'esubero'. Resta però da capire se andrà via o resterà in rossoblu.
Inter
Rientri da prestiti
- Benjamin Pavard
- Kristian Asllani
- Ebenezer Akinsanmiro
- Yanis Massolin
Casi da valutare:
- Davide Frattesi
Pavard è a rischio cessione, l'Inter dietro si sta muovendo molto e non è scontato che il francese sia tornato per restare, al netto che è presente nel gruppo di Chivu della preparazione estiva. Asllani, Akinsanmiro (Monza) e Massolin sono in cessione. Frattesi può essere un rebus anche quest'estate: potrebbe essere ceduto per fare cassa, soprattutto per puntare sugli obiettivi difensore centrale e esterno; ma potrebbe anche restare (come già accaduto in passato).
Juventus
Rientri da prestiti:
- Daniele Rugani
- Jonas Rouhi
- Joao Mario
- Douglas Luiz
- Arthur
- Nico Gonzalez
Casi da valutare:
- Juan Cabal
- Michele Di Gregorio
- Arkadiusz Milik
La trattativa per Joao Mario alla Fiorentina è in fase avanzata, mentre Nico Gonzalez continua ad essere in trattativa con l'Atletico Madrid (da cui è tornato dal prestito). Anche gli altri nomi sono in uscita, a partire da Arthur, comprato nel 2020 ma definitivamente fuori dal giro bianconero dal 2022. Cabal piace al Besiktas di Italiano e la Juve lo farebbe partire. È noto che i bianconeri siano alla ricerca di un portiere, ecco perché Di Gregorio è 'in vetrina' per una possibile uscita. Anche Milik (due presenze negli ultimi due anni) è sulla lista dei partenti.
Lazio
Rientri da prestiti:
- Christos Mandas
- Mohamed Fares
- Romano Floriani Mussolini
- Gabriele Artistico
Tutti giocatori potenzialmente in uscita, ma attenzione a Mandas che potrebbe anche restare e giocarsi le sue chance in porta.
Lecce
Rientri da prestiti:
- Alexandru Borbei
- Christ-Owen Kouassi
- Mohamed Kaba
- Youssef Maleh
- Ed McJannet
- Rares Burnete
Casi da valutare:
- Jasper Samooja
Il vero nome che potrebbe cambiare il mercato del Lecce è quello di Banda, non certo un giocatore 'in più' nella rosa, ma un 'caso' sì, vista la sua assenza ingiustificata per il ritiro nonostante le continue convocazioni del club. Va da sé: Banda non è un 'esubero', ma la sua cessione (o la permanenza) potrebbero cambiare la carte anche per tutti gli altri in elenco.
Milan
Rientri da prestiti:
- Filippo Terracciano
- Yunus Musah
- Warren Bondo
- Christian Comotto *
- Franceso Camarda *
Casi da valutare:
- David Odogu
- Pervis Estupiñan
Partiamo da due giovanissimi che semplici 'giovanissimi' non sono. Comotto e Camarda hanno appena rinnovato col Milan (entrambi fino al 2031) e non sono semplici tasselli della rosa, ma "l'emblema della visione del club" (parola di Gerry Cardinale). Da capire, chiaramente, se resteranno come punto centrale delle rotazioni di Amorim o se andranno altrove per fare ulteriore esperienza (in tal senso gli altri giovani da citare sono Cissé e Zeroli). Anche Chukwueze è tornato da un prestito, ma ha iniziato molto bene il precampionato. Estupiñan è atteso post Mondiale, ma potrebbe essere anche lui in partenza. Poi il tema Leao: uno come lui non può certo essere essere considerato un 'esubero' ma - va da sé - la sua cessione o meno (idem per Fofana) potrebbe cambiare completamente il mercato rossonero.
Monza
Il Monza ha soltanto quattro rientri da prestiti (Berretta, Martins, Loubao, Ondoa) e stiamo parlando soltanto di giovanissimi Under 21. Vale un po' lo stesso discorso per il Frosinone: stiamo parlando di una squadra in costruzione che, solo dopo aver creato l'organico, penserà a possibili ed eventuali cessioni.
Napoli
Rientri da prestiti:
- Rafa Marin
- Luca Marianucci
- Nosa Edward Obartein
- Jens Cajuste
- Michael Folorunsho
- Gennaro Iaccarino
- Coli Saco
- Noa Lang
- Emanuele Rao
- Cyril Ngonge
- Jasper Lindstrom
- Lorenzo Sgarbi
- Lorenzo Lucca
- Walid Cheddira
Casi da valutare:
- Romelu Lukaku
Attualmente il Napoli ha 39 giocatori in rosa, decisamente troppi. La squadra andrà sfoltita. Dopo la bella parentesi in prestito al Bari, il 2006 Rao (altra eccezione alla nostra regola degli Under 21) è diretto al Pisa. Su Cheddira c'è il Frosinone. Dal ritiro di Dimaro il ds Manna ha confermato che Obartein, con ogni probabilità, andrà via; mentre Lindstrom e Folorunsho sono stati aggregati alla rosa perché Allegri possa valutarli. Tema Lukaku: stesso discorso di Leao, è impossibile definire un giocatore del genere un 'esubero', anche se la scorsa stagione è stata sicuramente complessa; ma uno tra lui e Lucca quasi sicuramente partirà.
Parma
Rientri da prestiti:
- Botond Balogh
- Peter Amoran
- Rachid Kouda
- Antoine Joujou
- Adrian Benedyczak
Tutti giocatori probabilmente in uscita, qualora si trovassero i giusti acquirenti. Benedyczak è a un passo dal Kasimpasa, club turco.
Roma
Rientri da prestiti:
- Devis Vasquez
- Marash Kumbulla
- Anass Salah-Eddine
- Riccardo Pagano
- Luigi Cherubini
Nell'elenco ci sarebbe stato sicuramente anche Dovbyk, depennato dopo la sua partenza direzione Bologna con annesso arrivo di Castro in giallorosso. Gli altri sono tutti giocatori che non convincono e che dovrebbero partite.
Sassuolo
Rientri da prestiti:
- Cas Odenthal
- Filippo Missori
- Yeferson Paz
- Andrea Ghion
- Justin Kumi
- Fabrizio Caligara
- Simone Cinquegrano
- Riccardo Ciervo
- Nicholas Pierini
- Luca D'Andrea
- Samuele Mulattieri
- Agustin Alvarez
- Laurs Skjellerup
- Janis Antiste
- Flavio Russo
Grosso vuole Thorsvedt alla Fiorentina, lui che non è un certo un 'esubero' di una squadra che conta tantissimi ritorni dal prestito (e potrebbero lasciare nuovamente Reggio Emilia).
Torino
Rientri da prestiti:
- Alessandro Dellavalle
- Ali Dembele
- Pietro Pellegri
Casi da valutare:
- Cristiano Biraghi
- Franco Israel
Uno dei rientri dal prestito è Alessio Cacciamani, che ha passato l'ultima stagione nella Juve Stabia proprio di Abate. Per il nuovo allenatore granata è lui il titolare della fascia sinistra. Discorso diverso per gli altri (e per gli altri giovani), che probabilmente verranno piazzati in uscita. Detto dei rientranti, possono essere ceduti anche Biraghi e Israel, infortunato da tempo e che resta fuori dai giochi nel gruppo portieri.
Udinese
Rientri da prestiti:
- Edoardo Piana
- James Abankwah
- Saba Goglichidze
- Enzo Ebosse
- Leonardo Buta
- Martin Payero
- Sandi Lovric
- Rui Modesto
Ebosse è in trattativa con il Toro per un ritorno, per il resto si tratta di giocatori che potrebbero lasciare nuovamente il club.
Venezia
Rientri da prestiti:
- Giorgio Altare
- Simone Panada
- Lamine Fanne
Anche il Venezia dovrà operare delle uscite, probabili quelle dei tre rientranti dai prestiti.