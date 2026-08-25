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l'intervista

La maturità di Marras: "Segno per un Brescia in B"

Valentino Della Casa
@ Union Brescia Media House

È dell'esterno del Brescia il primo gol della Serie C 2026/2027. “Uno di tanti, magari” racconta a Sky Sport Insdier, “Ma non è la mia rete più bella”. Un viaggio per tutta Italia: da Genova fino a Bari, quindi a Brescia, “la mia carriera ha dato tanto, ma so ancora cosa posso conquistare”

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