Serie C, il calendario della 2^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 2^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 28 a lunedì 31 agosto si torna in campo per la prima giornata della nuova stagione, con tutte le 60 squadre che da nord a sud si sfideranno nei gironi A, B e C. Oggi, alle 21, saranno cinque i match in programma.
Serie C, il programma della 2^ giornata
OGGI 28 AGOSTO
Alle 21
- BARLETTA-BARI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- CAVESE 1919-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 252
- CASARANO-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 253
- PIANESE-VADO, in diretta su Sky Sport 254
- SCAFATESE-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 255
SABATO 29 AGOSTO
Alle 18
- FOGGIA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- RAVENNA-LATINA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- OSTIAMARE-GROSSETO, in diretta su Sky Sport 253
- TORRES-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 254
- SAVOIA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 255
- SORRENTO-CROTONE, in diretta su Sky Sport 256
Alle 21
- MONOPOLI-CATANIA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- SPEZIA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
- FORLÍ-PESCARA, in diretta su Sky Sport 252
- INTER U23-ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254
- PINETO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 255
- COSENZA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 256
DOMENICA 30 AGOSTO
Alle 18
- CARPI-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 254
- ATALANTA U23-GUIDONIA, in diretta su Sky Sport 255
- DOLOMITI BELLUNESI-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 256
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 257
Alle 21
- PERGOLETTESE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 254
- GUBBIO-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 255
- VIS PESARO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 256
- LUMEZZANE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 257
LUNEDÌ 31 AGOSTO
Alle 20.30
- NOVARA-F. CARATESE, in diretta su Sky Sport 257
Alle 21
- TREVISO-LECCO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- RENATE-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 256
- DESENZANO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 257
- ALBINOLEFFE-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 258