Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie C, il calendario della 2^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca la 2^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 28 a lunedì 31 agosto si torna in campo per la prima giornata della nuova stagione, con tutte le 60 squadre che da nord a sud si sfideranno nei gironi A, B e C. Oggi, alle 21, saranno cinque i match in programma. 

Serie C, il programma della 2^ giornata

OGGI 28 AGOSTO 

Alle 21 

  • BARLETTA-BARI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251  
  • CAVESE 1919-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 252  
  • CASARANO-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 253  
  • PIANESE-VADO, in diretta su Sky Sport 254  
  • SCAFATESE-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 255  

SABATO 29 AGOSTO 

Alle 18 

  • FOGGIA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • RAVENNA-LATINA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252 
  • OSTIAMARE-GROSSETO, in diretta su Sky Sport 253 
  • TORRES-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 254 
  • SAVOIA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 255 
  • SORRENTO-CROTONE, in diretta su Sky Sport 256 

Alle 21 

 

  • MONOPOLI-CATANIA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • SPEZIA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253 
  • FORLÍ-PESCARA, in diretta su Sky Sport 252 
  • INTER U23-ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254 
  • PINETO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 255 
  • COSENZA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 256

DOMENICA 30 AGOSTO 

Alle 18 

  • CARPI-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 254 
  • ATALANTA U23-GUIDONIA, in diretta su Sky Sport 255 
  • DOLOMITI BELLUNESI-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 256 
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 257 

Alle 21 

  • PERGOLETTESE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 254 
  • GUBBIO-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 255 
  • VIS PESARO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 256 
  • LUMEZZANE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 257 

LUNEDÌ 31 AGOSTO 

Alle 20.30 

  • NOVARA-F. CARATESE, in diretta su Sky Sport 257 

Alle 21 

  • TREVISO-LECCO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252 
  • RENATE-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 256 
  • DESENZANO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 257 
  • ALBINOLEFFE-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 258

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Guidonia-Gubbio, che gol di Giannotti. VIDEO

serie c

Parte forte il Guidonia Montecelio che vince 3-0 contro il Gubbio al debutto nel girone B. A...

Serie C, le gare della 1^ giornata su Sky

Serie C - Lega Pro

Riparte il campionato di Serie C e la caccia per un posto nella Serie B 2027-28. Si gioca la 1^...

Il Foggia riammesso in C al posto della Ternana

serie c

Il club pugliese giocherà in Serie C anche nella prossima stagione, nonostante la retrocessione...

Alla Serie C 0,5% dei diritti audiovisivi sportivi

serie c

Alla Lega Pro andrà lo 0,5% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate...

Serie C, gironi il 29 luglio e calendario il 30

le date

Mercoledì 29 luglio verrà ufficializzato l'organico delle 60 squadre della Serie C e sarà...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE