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l'intervista

Cargnelutti, goleador imprevisto: "Il mio sogno chiamato Sorrento"

Valentino Della Casa
@Foto Lorenza Ambrosio per SorrentoCalcio1945

Dopo sei mesi molto difficili a Catania, il difensore è ripartito da Sorrento e l'esordio è stato incredibile: due gol in tre partite e un primato in classifica che fa sognare piazza e giocatori. “La Primavera con la Roma, Manolas, Cristante, Nainggolan e... Dzeko. La mia storia parte da lontano”

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