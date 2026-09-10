Cargnelutti, goleador imprevisto: "Il mio sogno chiamato Sorrento"

Dopo sei mesi molto difficili a Catania, il difensore è ripartito da Sorrento e l'esordio è stato incredibile: due gol in tre partite e un primato in classifica che fa sognare piazza e giocatori. “La Primavera con la Roma, Manolas, Cristante, Nainggolan e... Dzeko. La mia storia parte da lontano”