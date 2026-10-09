Serie C, il calendario della 9^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 9^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione. Da oggi 9 a lunedì 12 ottobre si scende in campo per la nona giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma un match del Girone A: Union Brescia-Pro Vercelli, live su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Inoltre, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, i recuperi della settima e ottava giornata: martedì alle 15 appuntamento con Giugliano-Inter U23, match del settimo turno, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre alle 16 sarà la volta di Juventus Next Gen-Lumezzane, partita valida per l’ottava giornata, su Sky Sport Max e Sky Sport 252. Mercoledì, alle 15, in scena Latina-Atalanta U23, altro recupero del settimo turno, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Serie C, il programma della 9^ giornata
OGGI 9 OTTOBRE
Alle 20.30
- UNION BRESCIA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
SABATO 10 OTTOBRE
Alle 14.30
- BARI-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 251
- SAVOIA-INTER U23, in diretta su Sky Sport 252
- CASERTANA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 253
- CROTONE-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 254
- VIS PESARO-GROSSETO, in diretta su Sky Sport 255
- PERGOLETTESE-CARPI, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- NOVARA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 252
- PINETO-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 253
- OSTIAMARE-PIANESE, in diretta su Sky Sport 254
- LUMEZZANE-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 255
- DESENZANO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256
Alle 20.30
- SPEZIA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
DOMENICA 11 OTTOBRE
Alle 12.30
- ALTAMURA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- TORRES-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 257
Alle 14.30
- FOGGIA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 251
- RAVENNA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 253
- SCAFATESE-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 254
- SAMBENEDETTESE-LATINA, in diretta su Sky Sport 255
- RENATE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 15
- CASARANO-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport 252
Alle 17.30
- FORLÌ-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- PERUGIA-VADO, in diretta su Sky Sport 253
- LECCO-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 254
- TREVISO-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 255
- TRENTO-FOLGORE CARATESE, in diretta su Sky Sport 256
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
Alle 20.30
- PESCARA-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- BARLETTA-CAVESE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
- AZ PICERNO-COSENZA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
Serie C, i recuperi della 7^ giornata
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
Alle 15
- GIUGLIANO-INTER U23, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
Alle 16
- JUVENTUS NEXT GEN-LUMEZZANE, diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
Serie C, i recuperi dell'ottava giornata
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
Alle 20.30
- LATINA-ATALANTA U23, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251