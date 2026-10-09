Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie C, il calendario della 9^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca la 9^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione. Da oggi 9 a lunedì 12 ottobre si scende in campo per la nona giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma un match del Girone A: Union Brescia-Pro Vercelli, live su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Inoltre, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, i recuperi della settima e ottava giornata: martedì alle 15 appuntamento con Giugliano-Inter U23, match del settimo turno, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre alle 16 sarà la volta di Juventus Next Gen-Lumezzane, partita valida per l’ottava giornata, su Sky Sport Max e Sky Sport 252. Mercoledì, alle 15, in scena Latina-Atalanta U23, altro recupero del settimo turno, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Serie C, il programma della 9^ giornata

OGGI 9 OTTOBRE

Alle 20.30

  • UNION BRESCIA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251

SABATO 10 OTTOBRE

Alle 14.30

  • BARI-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 251
  • SAVOIA-INTER U23, in diretta su Sky Sport 252
  • CASERTANA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 253
  • CROTONE-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 254
  • VIS PESARO-GROSSETO, in diretta su Sky Sport 255
  • PERGOLETTESE-CARPI, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • NOVARA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 252
  • PINETO-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 253
  • OSTIAMARE-PIANESE, in diretta su Sky Sport 254
  • LUMEZZANE-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 255
  • DESENZANO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256

Alle 20.30

  • SPEZIA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252

DOMENICA 11 OTTOBRE

Alle 12.30

  • ALTAMURA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • TORRES-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 257

Alle 14.30

  • FOGGIA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 251
  • RAVENNA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 253
  • SCAFATESE-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 254
  • SAMBENEDETTESE-LATINA, in diretta su Sky Sport 255
  • RENATE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 256

Alle 15

  • CASARANO-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport 252

Alle 17.30

  • FORLÌ-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
  • PERUGIA-VADO, in diretta su Sky Sport 253
  • LECCO-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 254
  • TREVISO-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 255
  • TRENTO-FOLGORE CARATESE, in diretta su Sky Sport 256

LUNEDÌ 12 OTTOBRE

Alle 20.30

  • PESCARA-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
  • BARLETTA-CAVESE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
  • AZ PICERNO-COSENZA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Serie C, i recuperi della 7^ giornata

MARTEDÌ 13 OTTOBRE

Alle 15

  • GIUGLIANO-INTER U23, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Alle 16

  • JUVENTUS NEXT GEN-LUMEZZANE, diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252

Serie C, i recuperi dell'ottava giornata

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE

Alle 20.30

  • LATINA-ATALANTA U23, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Ravenna, Dinho in campo nel derby con il Forlì?

COUNTDOWN

E' partito il conto alla rovescia per vedere Ronaldinho in campo con la maglia del Ravenna nel...

Serie C, le gare dell'8^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca l'8^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

De Rossi e Florenzi in tribuna per l'Ostiamare

video

Non è la Roma e nemmeno la Nazionale ma Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi sono...

Serie C, rinviate 5 gare delle seconde squadre

Serie C - Lega Pro

La Lega Pro ha comunicato alcune variazioni rispetto al programma delle gare da disputarsi per la...

Serie C, le gare della 6^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 6^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE