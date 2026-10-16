Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie C, il calendario della 10^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca la 10^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143. Da oggi 16 a lunedì 19 ottobre si scende in campo per la decima giornata della stagione. Domani alle 20.30 in programma due match: Livorno-Grosseto (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) del Girone B e Pro Vercelli-Lecco (Sky Sport Mix e Sky Sport 252) del Girone A. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Serie C, il programma della 10^ giornata

OGGI 16 OTTOBRE

Alle 20.30

  • LIVORNO-GROSSETO, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
  • PRO VERCELLI-LECCO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252

SABATO 17 OTTOBRE

Alle 14.30

  • INTER U23-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
  • REGGIANA-TORRES, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
  • VADO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 253
  • GUIDONIA MONTECELIO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 254
  • PIANESE-PINETO, in diretta su Sky Sport 255
  • CARPI-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • POTENZA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • SALERNITANA-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Spot 252
  • FOLGORE CARATESE-TREVISO, in diretta su Sky Sport 253

DOMENICA 18 OTTOBRE

Alle 12.30

  • CAMPOBASSO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • LATINA-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 257

Alle 14.30

  • RAVENNA-SPEZIA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
  • GUBBIO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 253
  • AUDACE CERIGNOLA-SAVOIA, in diretta su Sky Sport 254
  • CAVESE-CASARANO, in diretta su Sky Sport 255
  • COSENZA-ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 256

Alle 15

  • BARI-CROTONE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Alle 17.30

  • PESCARA-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • SORRENTO-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 253
  • BARLETTA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254
  • ALBINOLEFFE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255
  • ALCIONE MILANO-DESENZANO, in diretta su Sky Sport 256
  • OSPITALETTO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 256

LUNEDÌ 19 OTTOBRE

Alle 20.30

  • JUVENTUS NEXT GEN-RENATE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253
  • GIANA ERMINIO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
  • GIUGLIANO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
  • CITTADELLA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 255
  • DOLOMITI BELLUNESI-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Bari, Tribuzzi sbaglia l'impossibile a porta vuota

video

Gol clamoroso sbagliato in Serie C. In Bari-Giugliano (girone C), Alessio Tribuzzi si è ritrovato...

Serie C, le gare della 9^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 9^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Ravenna, Dinho in campo nel derby con il Forlì?

COUNTDOWN

E' partito il conto alla rovescia per vedere Ronaldinho in campo con la maglia del Ravenna nel...

Serie C, le gare dell'8^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca l'8^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

De Rossi e Florenzi in tribuna per l'Ostiamare

video

Non è la Roma e nemmeno la Nazionale ma Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi sono...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE