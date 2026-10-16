Serie C, il calendario della 10^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 10^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143. Da oggi 16 a lunedì 19 ottobre si scende in campo per la decima giornata della stagione. Domani alle 20.30 in programma due match: Livorno-Grosseto (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) del Girone B e Pro Vercelli-Lecco (Sky Sport Mix e Sky Sport 252) del Girone A. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Serie C, il programma della 10^ giornata
OGGI 16 OTTOBRE
Alle 20.30
- LIVORNO-GROSSETO, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
- PRO VERCELLI-LECCO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
SABATO 17 OTTOBRE
Alle 14.30
- INTER U23-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- REGGIANA-TORRES, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
- VADO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 253
- GUIDONIA MONTECELIO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 254
- PIANESE-PINETO, in diretta su Sky Sport 255
- CARPI-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- POTENZA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- SALERNITANA-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Spot 252
- FOLGORE CARATESE-TREVISO, in diretta su Sky Sport 253
DOMENICA 18 OTTOBRE
Alle 12.30
- CAMPOBASSO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- LATINA-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 257
Alle 14.30
- RAVENNA-SPEZIA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
- GUBBIO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 253
- AUDACE CERIGNOLA-SAVOIA, in diretta su Sky Sport 254
- CAVESE-CASARANO, in diretta su Sky Sport 255
- COSENZA-ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 256
Alle 15
- BARI-CROTONE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
Alle 17.30
- PESCARA-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- SORRENTO-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 253
- BARLETTA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254
- ALBINOLEFFE-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255
- ALCIONE MILANO-DESENZANO, in diretta su Sky Sport 256
- OSPITALETTO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 256
LUNEDÌ 19 OTTOBRE
Alle 20.30
- JUVENTUS NEXT GEN-RENATE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253
- GIANA ERMINIO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- GIUGLIANO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
- CITTADELLA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 255
- DOLOMITI BELLUNESI-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256