Serie C, il calendario della 12^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 12^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143. Da oggi 30 ottobre a lunedì 2 novembre si scende in campo per la dodicesima giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma due match: Reggiana-Sambenedettese (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) del Girone B e Albinoleffe-Pergolettese (Sky Sport Mix e Sky Sport 252) del Girone A. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Serie C, il programma della 12^ giornata
OGGI 30 OTTOBRE
Alle 20.30
- REGGIANA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- ALBINOLEFFE-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
SABATO 31 OTTOBRE
Alle 14.30
- AUDACE CERIGNOLA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- BARI-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport 252
- PESCARA-TORRES, in diretta su Sky Sport 253
- SORRENTO-ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254
- GIUGLIANO-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 255
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- GUIDONIA MONTECELIO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- BARLETTA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 252
- VADO-GROSSETO, in diretta su Sky Sport 253
- CAVESE-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254
- GIANA ERMINIO-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255
DOMENICA 1° NOVEMBRE
Alle 12.30
- COSENZA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
- FOLGORE CARATESE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
Alle 14.30
- SALERNITANA-SAVOIA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- CITTADELLA-TREVISO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
- RAVENNA-PINETO, in diretta su Sky Sport 254
- GUBBIO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 255
- DOLOMITI BELLUNESI-LECCO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 15
- SPEZIA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
Alle 17.30
- POTENZA-CROTONE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253
- LIVORNO-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- CAMPOBASSO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 254
- LATINA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 255
- CARPI-RENATE, in diretta su Sky Sport 256
- LUMEZZANE-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 257
LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
Alle 20.30
- CASARANO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- JUVENTUS NEXT GEN-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
- NOVARA-DESENZANO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254