Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Serie C, il calendario della 12^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca la 12^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143. Da oggi 30 ottobre a lunedì 2 novembre si scende in campo per la dodicesima giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma due match: Reggiana-Sambenedettese (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) del Girone B e Albinoleffe-Pergolettese (Sky Sport Mix e Sky Sport 252) del Girone A. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Serie C, il programma della 12^ giornata

OGGI 30 OTTOBRE

Alle 20.30

  • REGGIANA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • ALBINOLEFFE-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252

SABATO 31 OTTOBRE

Alle 14.30

  • AUDACE CERIGNOLA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • BARI-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport 252
  • PESCARA-TORRES, in diretta su Sky Sport 253
  • SORRENTO-ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254
  • GIUGLIANO-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 255
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • GUIDONIA MONTECELIO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • BARLETTA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 252
  • VADO-GROSSETO, in diretta su Sky Sport 253
  • CAVESE-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254
  • GIANA ERMINIO-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255

DOMENICA 1° NOVEMBRE

Alle 12.30

  • COSENZA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
  • FOLGORE CARATESE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Alle 14.30

  • SALERNITANA-SAVOIA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • CITTADELLA-TREVISO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
  • RAVENNA-PINETO, in diretta su Sky Sport 254
  • GUBBIO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 255
  • DOLOMITI BELLUNESI-LECCO, in diretta su Sky Sport 256

Alle 15

  • SPEZIA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Alle 17.30

  • POTENZA-CROTONE, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253
  • LIVORNO-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
  • CAMPOBASSO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 254
  • LATINA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 255
  • CARPI-RENATE, in diretta su Sky Sport 256
  • LUMEZZANE-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 257

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE

Alle 20.30

  • CASARANO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • JUVENTUS NEXT GEN-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
  • NOVARA-DESENZANO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

L'annuncio: Ronaldinho giocherà Ravenna-Forlì

15 novembre

"The return is real". Così il Ravenna sui suoi account social ha dato appuntamento a domenica 15...

Serie C, le gare dell'11^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca l'11^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Colpisce il guardalinee: espulso. Ma poi l'Fvs...

IN SERIE C

Nel VIDEO l'episodio surreale accaduto al 39' del primo tempo di Ravenna-Spezia, sfida...

Serie C, le gare della 10^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 10^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Bari, Tribuzzi sbaglia l'impossibile a porta vuota

video

Gol clamoroso sbagliato in Serie C. In Bari-Giugliano (girone C), Alessio Tribuzzi si è ritrovato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE