Serie C, il calendario della 13^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 13^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143. Da oggi 6 a lunedì 9 novembre si scende in campo per la tredicesima giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma due match del Girone A: Union Brescia-Arzignano Valchiampo (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Alcione Milano-Lumezzane (Sky Sport 253). Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Serie C, il programma della 13^ giornata
OGGI 6 NOVEMBRE
Alle 20.30
- UNION BRESCIA-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- ALCIONE MILANO-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 253
SABATO 7 NOVEMBRE
Alle 14.30
- INTER U23-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
- OSTIAMARE-SPEZIA, in diretta su Sky Sport 252
- ATALANTA U23-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 253
- CROTONE-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254
- CASERTANA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 255
- PRO VERCELLI-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- VADO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
- FORLÌ-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 252
- SCAFATESE-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253
- TRENTO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 254
- PERGOLETTESE-RENATE, in diretta su Sky Sport 255
DOMENICA 8 NOVEMBRE
Alle 12.30
- GROSSETO-PESCARA in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
- TORRES-LATINA, in diretta su Sky Sport 257
Alle 14.30
- CATANIA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- LECCO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 252
- SAVOIA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253
- GIANA ERMINIO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 254
- CAMPOBASSO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 255
- MONOPOLI-COSENZA, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- TREVISO-NOVARA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- SAMBENEDETTESE-GUIDONIA, in diretta su Sky Sport 253
- PIANESE-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 254
- FOLGORE CARATESE-CARPI, in diretta su Sky Sport 255
- DESENZANO CALVINA-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 256
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
Alle 20.30
- FOGGIA-BARLETTA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- PINETO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
- TEAM ALTAMURA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 253
Alle 20.45
- AZ PICERNO-BARI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251