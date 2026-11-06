Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Serie C, il calendario della 13^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca la 13^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143. Da oggi 6 a lunedì 9 novembre si scende in campo per la tredicesima giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma due match del Girone A: Union Brescia-Arzignano Valchiampo (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Alcione Milano-Lumezzane (Sky Sport 253). Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Serie C, il programma della 13^ giornata

OGGI 6 NOVEMBRE

Alle 20.30

  • UNION BRESCIA-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
  • ALCIONE MILANO-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 253

SABATO 7 NOVEMBRE

Alle 14.30

  • INTER U23-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
  • OSTIAMARE-SPEZIA, in diretta su Sky Sport 252
  • ATALANTA U23-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 253
  • CROTONE-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254
  • CASERTANA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 255
  • PRO VERCELLI-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • VADO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
  • FORLÌ-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 252
  • SCAFATESE-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253
  • TRENTO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 254
  • PERGOLETTESE-RENATE, in diretta su Sky Sport 255

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Alle 12.30

  • GROSSETO-PESCARA in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
  • TORRES-LATINA, in diretta su Sky Sport 257

Alle 14.30

  • CATANIA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • LECCO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 252
  • SAVOIA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253
  • GIANA ERMINIO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 254
  • CAMPOBASSO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 255
  • MONOPOLI-COSENZA, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • TREVISO-NOVARA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
  • SAMBENEDETTESE-GUIDONIA, in diretta su Sky Sport 253
  • PIANESE-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 254
  • FOLGORE CARATESE-CARPI, in diretta su Sky Sport 255
  • DESENZANO CALVINA-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 256

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE

Alle 20.30

  • FOGGIA-BARLETTA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • PINETO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 254
  • TEAM ALTAMURA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 253

Alle 20.45

  • AZ PICERNO-BARI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare della 12^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 12^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

L'annuncio: Ronaldinho giocherà Ravenna-Forlì

15 novembre

"The return is real". Così il Ravenna sui suoi account social ha dato appuntamento a domenica 15...

Serie C, le gare dell'11^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca l'11^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Colpisce il guardalinee: espulso. Ma poi l'Fvs...

IN SERIE C

Nel VIDEO l'episodio surreale accaduto al 39' del primo tempo di Ravenna-Spezia, sfida...

Serie C, le gare della 10^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 10^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE