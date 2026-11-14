Ronaldinho mania a Ravenna: firma autografi e scatta foto in centro, ma è un sosia. VIDEOSerie C - Lega Pro
A poche ore dal suo ritorno in campo a 46 anni, un episodio racconta al meglio l'entusiasmo che Dinho ha acceso a Ravenna. Dopo l’allenamento, la folla si è spostata in centro città. A un certo punto, i battiti si sono accesi per qualcuno che aveva tutta l’aria di essere lui: stesse sembianze, stesso modo di vestire, la scorta. I presenti hanno iniziato a chiedegli foto e a urlare il suo nome. Più tardi però, si è scoperto che non era il brasiliano, ma solo un sosia. Guarda il VIDEO
Ronaldinho titolare: le probabili di Ravenna-Forlì
Cresce l'attesa per il ritorno in campo di Ronaldinho, protagonista del derby di Serie C Ravenna-Forlì in programma domenica 15 novembre alle 17.30 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it. Il brasiliano partirà dal primo minuto, ma in quale ruolo giocherà? Mandorlini aveva lasciato aperta ogni possibilità a Sky Sport Insider: 'Si metterà lì davanti. In che posizione? I campioni devono scegliere…'. Di seguito le probabili formazioni del match CHI SONO I COMPAGNI DI RONALDINHO AL RAVENNA