A poche ore dal suo ritorno in campo a 46 anni, un episodio racconta al meglio l'entusiasmo che Dinho ha acceso a Ravenna. Dopo l’allenamento, la folla si è spostata in centro città. A un certo punto, i battiti si sono accesi per qualcuno che aveva tutta l’aria di essere lui: stesse sembianze, stesso modo di vestire, la scorta. I presenti hanno iniziato a chiedegli foto e a urlare il suo nome. Più tardi però, si è scoperto che non era il brasiliano, ma solo un sosia. Guarda il VIDEO

CHI SONO I COMPAGNI DI SQUADRA