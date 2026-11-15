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Il ritorno di Ronaldinho in Ravenna-Forlì: "È stato bellissimo. Se vogliono, torno ancora"

A SKY SPORT

Dopo 45' di Ravenna-Forlì, Ronaldinho ha lasciato il campo con l’ovazione del pubblico per il suo ritorno. Tra sorrisi, ricordi e la gioia di chi non vorrebbe mai smettere, il fuoriclasse brasiliano ha raccontato a Sky l'atmosfera dello spogliatoio e la condivisione di momenti unici con una nuova generazione: "Il tempo è passato troppo velocemente...". E sul futuro: "Se mi chiama il presidente, torno". Poi un augurio speciale per il futuro di Italia e Brasile

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Il sorriso inconfondibile, la voglia matta di non smettere mai di correre dietro a un pallone e l'emozione irrefrenabile di un giorno speciale. Al microfono di Gianluca Di Marzio, Ronaldinho ha raccontato a caldo la sua apparizione in Ravenna-Forlì, i 45' giocati, le sensazioni tra vecchi e nuovi ricordi di spogliatoio e anche una promessa che fa sognare i tifosi.

Ci racconti cosa stai provando e com'è andato questo nuovo ritorno in campo? È stato bellissimo ritrovare gli amici e tanti giovani calciatori?
"Benissimo, mi sento molto felice. Il tempo è passato troppo veloce; il calcio per me è sempre stato questo, ed è finito tutto bene".

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"Sì, è vero", dice sorridendo.

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È davvero l'ultima volta o c'è la possibilità che tu possa giocare ancora?
"Non lo so ancora. Adesso dipende dal presidente: se mi chiama, io torno. Ho sempre piacere di giocare. L'ho detto a lui: chiunque abbia bisogno di me, conti pure su di me, io sono qui".

Qual è il momento più bello che ti porti dentro dopo questi giorni vissuti qui a Ravenna?
"Ritrovare il piacere di giocare, di vivere i momenti dello spogliatoio. Tutto è bellissimo: il calcio è la cosa più bella che ho vissuto nella mia vita".

Nel calcio di oggi manca un po' di quell'allegria e di quell'amore che tu hai sempre portato in campo?
"Ci sono tanti calciatori forti, ma non giocano alla stessa maniera. A volte le cose non vanno bene, purtroppo il calcio è fatto così, sia per noi brasiliani che per voi italiani. Adesso speriamo che l'Italia e il Brasile tornino a vincere il Mondiale e a fare del bel calcio".

Cosa ti dicevano gli avversari in campo?
"È stato bellissimo vedere tanti giovani calciatori che sono cresciuti guardandomi giocare e trovarsi oggi a scendere in campo insieme a me".

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