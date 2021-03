1/28

CATANIA-PALERMO OGGI - Catania 5° in classifica nel girone C di Serie C, a 40 punti e senza vittorie da quattro turni, Palermo in ritardo di 7 lunghezze: i rosanero arrivano all'appuntamento del derby con in panchina Giacomo Filippi che, da vice, ha preso il posto in settimana di Boscaglia, esonerato dopo le due sconfitte consecutive. All'andata finì 1-1, con il vantaggio di Kanouté e il pareggio di Pecorino