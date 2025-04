Il Giudice Sportivo ha reputato l'omissione da parte del direttore di gara insufficiente per invalidare la partita e il risultato, come si legge nella nota ufficiale diffusa: "Ritenuto che l'indebita presenza in campo del calciatore Moretti Federico per circa quindici secondi, durante i quali non si è concretizzata e/o finalizzata alcuna azione di gioco, non possa ritenersi rilevante o comunque in grado di inficiare l'intera regolarità della gara, atteso che la concreta assenza di conseguenze significative sul piano agonistico consente di offrire una valutazione puntuale, specificamente riferita al caso di specie, e, in assenza di ragioni ostative, salvaguardare il risultato sportivo conseguito sul campo".