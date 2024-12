Strepitosa prova di forza della squadra di Inzaghi, che stravince 6-0 all'Olimpico e scrive nuovi record. Battuto il primato nerazzurro di reti in trasferta in campionato in un anno solare, ma c'è anche una prima volta assoluta nella storia della Serie A. Non è tutto: considerando i top 5 tornei d'Europa, solo una squadra ha segnato più gol dell'Inter lontano da casa nel 2024. Ecco la top 20 (dati Opta)

HIGHLIGHTS: LAZIO-INTER 0-6