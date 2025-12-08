 Squadre senza sconfitte in casa nel 2025 nei top campionati d'Europa | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli imbattuto in casa nel 2025: nessuno ha fatto meglio in Europa. CLASSIFICA

CLASSIFICA fotogallery
20 foto

La squadra di Conte supera la Juventus e chiude imbattuto il suo 2025 casalingo in Serie A. Nessuna sconfitta in 17 partite complessive per gli azzurri, dato che il Napoli non raggiungeva dal 1987. E si tratta anche di un primato assoluto nell'anno solare considerando i top 5 campionati europei, dove tra le squadre meno sconfitte in casa ci sono anche altre tre italiane... (Dati Opta)

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Simone Inzaghi in Arabia? Sa solo vincere...

ARABIA SAUDITA

Dite la verità: avevate perso di vista Simone Inzaghi? Dopo l'addio all'Inter e il passaggio...

8 foto

Kane accorcia su Mbappé: i bomber dell'anno solare

CLASSIFICA

La corsa di Mbappé e Kane continua: l'inglese ha segnato una tripletta nell'ultima giornata di...

23 foto

Casa dolce casa: Napoli imbattuto nel 2025

CLASSIFICA

La squadra di Conte supera la Juventus e chiude imbattuto il suo 2025 casalingo in Serie A....

20 foto

Kane stacca Mbappé: i bomber stagionali

classifica

Harry Kane realizza un'altra tripletta e stacca Mbappé in testa alla classifica dei migliori...

33 foto

Scontri diretti, il Napoli vince il terzo di fila

Serie A

Tre su tre per il Napoli negli ultimi 15 giorni, striscia a punteggio pieno dopo le vittorie...

39 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza