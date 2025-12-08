La squadra di Conte supera la Juventus e chiude imbattuto il suo 2025 casalingo in Serie A. Nessuna sconfitta in 17 partite complessive per gli azzurri, dato che il Napoli non raggiungeva dal 1987. E si tratta anche di un primato assoluto nell'anno solare considerando i top 5 campionati europei, dove tra le squadre meno sconfitte in casa ci sono anche altre tre italiane... (Dati Opta)

