Napoli imbattuto in casa nel 2025: nessuno ha fatto meglio in Europa. CLASSIFICA
La squadra di Conte supera la Juventus e chiude imbattuto il suo 2025 casalingo in Serie A. Nessuna sconfitta in 17 partite complessive per gli azzurri, dato che il Napoli non raggiungeva dal 1987. E si tratta anche di un primato assoluto nell'anno solare considerando i top 5 campionati europei, dove tra le squadre meno sconfitte in casa ci sono anche altre tre italiane... (Dati Opta)
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 3
- Partite giocate: 18
- Vittorie: 13
- Pareggi: 2
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 3
- Partite giocate: 18
- Vittorie: 9
- Pareggi: 6
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 2
- Partite giocate: 16
- Vittorie: 12
- Pareggi: 2
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 2
- Partite giocate: 16
- Vittorie: 10
- Pareggi: 4
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 2
- Partite giocate: 17
- Vittorie: 14
- Pareggi: 1
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 2
- Partite giocate: 17
- Vittorie: 11
- Pareggi: 4
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 2
- Partite giocate: 17
- Vittorie: 11
- Pareggi: 4
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 2
- Partite giocate: 17
- Vittorie: 11
- Pareggi: 4
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 2
- Partite giocate: 17
- Vittorie: 11
- Pareggi: 4
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 2
- Partite giocate: 18
- Vittorie: 15
- Pareggi: 1
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 2
- Partite giocate: 18
- Vittorie: 13
- Pareggi: 3
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 1
- Partite giocate: 16
- Vittorie: 13
- Pareggi: 2
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 1
- Partite giocate: 16
- Vittorie: 12
- Pareggi: 3
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 1
- Partite giocate: 17
- Vittorie: 15
- Pareggi: 1
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 1
- Partite giocate: 17
- Vittorie: 13
- Pareggi: 3
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 1
- Partite giocate: 17
- Vittorie: 12
- Pareggi: 4
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 1
- Partite giocate: 18
- Vittorie: 14
- Pareggi: 3
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 1
- Partite giocate: 18
- Vittorie: 13
- Pareggi: 4
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 1
- Partite giocate: 19
- Vittorie: 17
- Pareggi: 1
- Sconfitte in casa nel 2025 in campionato: 0
- Partite giocate: 17
- Vittorie: 13
- Pareggi: 4