Globe Soccer Awards 2025, sfilata di stelle a Dubai: i look e gli ospiti
Serata di gala a Dubai dove è andata in scena la 16esima edizione dei Globe Soccer Awards. CR7 e Georgina erano in prima fila, e il campione portoghese è stato chiaro: "Voglio diventare il giocatore con più trofei nella storia del calcio e raggiungere i mille gol". Poi l'abbraccio con Djokovic, la dedica a Diogo Jota, Khabib premia Pogba. C'era anche Nakata: il meglio della serata
- Partiamo dalla fine e dal premio più atteso: non cambia il verdetto del Pallone d'Oro (o del Fifa The Best): il miglior giocatore è sempre Ousmane Dembélé
- Posti in prima fila per Ronaldo e Georgina. Per il terzo anno su tre CR7 ha vinto il premio come best middle-east player, il miglior giocatore dal Medio Oriente
- In generale, è stato un tripudio del Psg di Al-Khelaïfi, qui in abiti tipici a ritirare il premio come "best president". Il suo Paris ha vinto come miglior club, Dembélé è il miglior giocatore assoluto, Doué miglior talento emergente, Vitinha miglior centrocampista e Luis Enrique ha vinto come miglior allenatore.
- Lo riconoscete l'ex Roma e Perugia? Dei due premi alla carriera uno è andato a Nakata
- L'altro per sua altezza Andres Iniesta
- Un'immagine a cui ci abitueremo spesso: Dembélé e Yamal in platea ad attendere chi dei due sarà incoronato re
- Dembélé è stato il miglior giocatore in assoluto, ma Yamal ha potuto consolarsi col premio di miglior attaccante e col prestigioso "premio Maradona"
- Momento di grande commozione nel ricordo di Diogo Jota, papà Joaquim e mamma Isabel Silva hanno ritirato lo Special Award
- Tutti in piedi per un commosso applauso
- Alla cerimonia c'era anche Pogba, tornato in campo lo scorso novembre col Monaco dopo la squalifica
- Il "comeback award" per il suo ritorno gli è stato consegnato dal campione di MMA Khabib Nurmagomedov
- "Che onore essere qui - ha detto Pogba dal palco di Dubai -. Il mio è stato un percorso molto lungo, ho affrontato le difficoltà e sono rimasto in piedi. Sono state importanti le persone che sono sempre state con me, non solo quando vinci ma anche quando perdi. I miei figli mi hanno aiutato a sorridere nei momenti più duri. Grazie al Monaco perché ha creduto in me. Grazie a chiunque mi abbia scritto. La mia risalita è stata molto bella. Grazie a tutti quelli che hanno parlato del mio percorso di rinascita".
- È stata un'altra grande serata per il solito Cristiano Ronaldo, cacciatore di record e di trofei per definizione. Ma c'è anche chi lo ha anticipato, come il content creator Bilal Haddad che si è esibito nel suo classico 'siuuu' sul palco, proprio davanti allo stesso CR7
- Da premiato a cerimoniere: è stato Ronaldo stesso a premiare Novak Djokovic nella prima edizione del Globe Sports Award, un nuovo titolo riservato a campioni extra calcistici