Globe Soccer Awards 2025, sfilata di stelle a Dubai: i look e gli ospiti

le foto fotogallery
15 foto

Serata di gala a Dubai dove è andata in scena la 16esima edizione dei Globe Soccer Awards. CR7 e Georgina erano in prima fila, e il campione portoghese è stato chiaro: "Voglio diventare il giocatore con più trofei nella storia del calcio e raggiungere i mille gol". Poi l'abbraccio con Djokovic, la dedica a Diogo Jota, Khabib premia Pogba. C'era anche Nakata: il meglio della serata

TUTTI I VINCITORI PREMIO PER PREMIO

