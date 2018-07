Calciomercato, tutte le trattative del 17 luglio

Ecco cosa è successo lunedì

La giornata di presentazione di Cristiano Ronaldo a Torino si è presa tutti i titoli. Il portoghese è arrivato attorno alle 9.45 al J Medical per sostenere le visite mediche con la Juventus e ha poi firmato il contratto quadriennale. Alle 18.30 la conferenza stampa di presentazione. Sull'esempio dei bianconeri, anche il Milan sogna in grande: c’è stato un blitz a Londra di Fassone e Mirabelli per Alvaro Morata. L’attuale dirigenza rossonera continua a lavorare sui suoi obiettivi (nonostante in società, con Elliott, ci possano essere presto dei cambiamenti nell’organigramma) e sta tenendo vivi i contatti per l’attaccante del Chelsea che ha tanta voglia di Italia. Parallelamente, attenzione a Gonzalo Higuain, in uscita dalla Juventus dopo l’acquisto di Ronaldo. Il ‘Pipita’ avrebbe anche mostrato disponibilità al trasferimento. Intanto Paredes sta aspettando i rossoneri. È il centrocampista dello Zenit l’obiettivo numero uno dopo i contatti dei giorni scorsi. L’alternativa low-cost è Badelj che non ha ancora chiuso con il club di San Pietroburgo. In uscita, Kalinic è vicino all’Atletico Madrid. Roma, ore calde per capire il futuro di Alisson perché il club giallorosso è in attesa di una proposta ufficiale dall’Inghilterra che può arrivare molto presto. Chelsea e Liverpool sono le più interessate. Se parte il portiere brasiliano, la Roma è interessata a Robin Olsen del Copenaghen. Il nazionale svedese classe ’90 ha un ingaggio e costo del cartellino più basso di Areola, per questo motivo rimane un’alternativa. Rinnovo Florenzi: in questi giorni si chiude, accetterà una proposta economica molto inferiore rispetto a quello che offrivano altri club per amore della Roma. In uscita, Gerson ha un'offerta dell’Atletico Mineiro ma la Roma preferisce darlo in Italia. Empoli fiducioso. Bruno Peres al San Paolo: prestito oneroso (1,4 milioni) e diritto di riscatto a 6 milioni con il 20% sulla futura rivendita. Va avanti la cessione di Ponce all’Aek Atene. Inter, la priorità è il terzino destro: l’Atletico Madrid però non vuole cedere Vrsaljko in prestito. Per l'acquisto ci vogliono 30 milioni. Altri nomi: Darmian, Zappacosta e – nome nuovo – Henrichs del Bayer Leverkusen. Ha 21 anni e ha giocato 23 partite in Bundesliga l’anno scorso. L'Atalanta sorpassa la Fiorentina per Pasalic, di proprietà Chelsea. Genoa, Maroni del Boca è un obiettivo concreto per l’attacco: in queste ore si stanno formalizzando i documenti per il rinnovo previsto fino al 2022 con nuova clausola a 15. Necessario per poi eventualmente lasciarlo partire in prestito. Samp, uscito Zapata, si insiste per Defrel. Ufficiale l’acquisto del difensore Tavares del San Paolo: arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione. Sassuolo, fatta per Boga, centrocampista classe 97 dal Chelsea. Vicinissimo anche Bourabia, centrocampista del Konyaspor, 3 milioni. Guilherme non ha accettato la proposta del Sassuolo (prestito secco con diritto di riscatto) e adesso valuta le altre offerte: Atalanta, Parma e soprattutto Fenerbahce che gli ha fatto un’offerta molto importante a livello economico. La Fiorentina lavora per Berardi, è un obiettivo concreto per l’attacco. Colpo della Spal: è fatta per Djourou, difensore 31enne, a parametro zero dopo che si era svincolato dall’Antalyaspor. Firma un contratto annuale con opzione. Il Toro ha reso ufficiale l’acquisto di Vitalie Damascan a titolo definitivo dallo Sheriff Tiraspol. Under 19 moldavo, era un acquisto "giovane" già chiuso a gennaio.