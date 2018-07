Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo martedì

Alisson molto più vicino al Liverpool che ha fatto l’offerta ufficiale da 70 milioni bonus compresi e tutti piuttosto facili come realizzazione. I giallorossi chiedono 65 milioni + 15 di bonus (gli inglesi dovrebbero quindi aumentare di 5 mln + 5 l’attuale proposta). La volontà del Liverpool comunque è quella di provare a chiudere in tempi brevi perché se il Chelsea chiude la cessione di Courtois e Hazard al Real Madrid (i blancos hanno chiesto l’attaccante, i blues hanno risposto che intendono venderlo insieme al portiere che non rinnoverà) può tornare forte sul portiere della Roma. Areola del Psg e Olsen del Copenaghen i possibili sostituti.

I giallorossi contendono alla Juve Manzari, giovane che si libera dal Bari. Grande talento, il più forte del settore giovanile. Piace anche al Sassuolo, classe 2000. Capradossi passa allo Spezia: praticamente fatta per la sua cessione in prestito, mancano solo le firme con il giocatore che già oggi potrebbe raggiungere la squadra in ritiro. Antonucci lascia il ritiro e va a Pescara. Milan, sabato ci sarà il CdA e in quell’occasione dovrebbe arrivare il divorzio con Fassone e Mirabelli. Inoltre, verrà ratificato Scaroni presidente mentre il 2% del club passerà a Ricardo Silva. Elliott ha in mente un progetto triennale prima di valutare eventuali acquirenti. Quindi dovrebbe essere sancito anche questo divorzio, da capire le tempistiche – se subito o a fine mercato. In arrivo Leonardo e Gazidis come previsto, nessuna conferma sul possibile arrivo di Conte in panchina al posto di Gattuso. Fassone e Mirabelli comunque vogliono presentare la doppia opzione Higuain o Morata con le cessioni di Kalinic e Andre Silva. Il fratello-agente di Higuain è ancora a Buenos Aires e questo è indicativo del fatto che al momento nessuna operazione è in stato avanzato. Napoli, nuovi contatti tra le parti per Sabaly, che viene seguito per il ruolo di terzino, anche perché non si sblocca la pista Lainer del Salisburgo. Piace anche Toljan del Borussia Dortmund che vorrebbe Ancelotti ma non è comunque semplice da raggiungere. Lo Stoke City ha fatto un’offerta da 15 milioni per Chiriches ma il Napoli ha detto no. L'Inter continua a seguire Henrichs: il Bayer Leverkusen ha aperto al prestito ma non è lui la prima scelta (Vrsaljko e Darmian. La Juve si è assicurata il talentino classe 2000 di origini venezuelane Christian Frederick Bayoi Makoun Reyes. Colpo della Spal, con Petagna che arriva in prestito con obbligo. L'attaccante ha lasciato il ritiro dell’Atalanta. Le cifre: 3 mln di prestito + 12 di riscatto, quinquennale per il giocatore a 1.3 + bonus. Obbligo di riscatto in caso di salvezza. Curiosità: il nonno Francesco è stato allenatore alla Spal tra il 1964 e il 1969 e nel 1975, avendo come calciatori tra gli altri Capello e Reja. Dopo oltre 40 anni un altro Petagna va a Ferrara. L'Atalanta fa passi avanti per Pasalic e continua a seguire Dendoncker dell’Anderlecht. Udinese, ufficiale Pussetto, attaccante dall'Huracan. Il Parma tenta Galano che si libera dal Bari. Empoli, per la porta arriva Fulignati, che si è svincolato dopo il fallimento del Cesena. Contratto di 4 anni.