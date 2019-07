Neymar è tornato ad allenarsi col Psg una settimana dopo l'inizio ufficiale del raduno, come era stato preannunciato dal padre-agente dopo il comunicato diffuso dal club infastidito per il ritardo del giocatore. Il brasiliano si è allenato in palestra, mentre il resto della squadra ha lavorato normalmente. Il suo futuro è ancora incerto.

L'incontro con Leonardo

Al suo ritorno in Francia, Neymar è stato accolto da Leonardo: secondo quanto riportato da Le Parisien, il dialogo tra i due sarebbe stato rispettoso, ma il nuovo ds del club ha ribadito al giocatore che deve rispettare le stesse regole osservate dai suoi compagni di squadra e che per lui non ci saranno trattamenti speciali: sempre da quanto scrive le Parisien il comportamento del brasiliano verrà considerato come una grave mancanza di rispetto e al giocatore saranno sicuramente applicate delle ingenti sanzioni economiche, come previsto dal regolamento del club. È probabile che in questo incontro Neymar abbia ricordato la sua volontà di andare al Barcellona.

Giallo in Brasile

Intanto Uol Esporte ha denunciato di aver subito il furto di un’intervista realizzata al giocatore in cui c'erano rivelazioni esclusive legate al suo futuro. L’emittente brasiliana non ha potuto trasmettere il contributo oggi come era previsto. Il giornalista Joao Paulo Vergueiro ha spiegato come sono andate le cose: "Ci hanno rubato una memory card, l'intervista conteneva informazioni sul futuro che il giocatore avrebbe voluto rivelare”. Il materiale è stato rubato dal bagagliaio dell’auto che i giornalisti hanno usato per andare a intervistare Neymar. Secondo quanto trapela dal Brasile, la chiacchierata sarebbe stata registrata anche da un’altra telecamera che aveva ripreso l'intervista fatta da un’altra testata, a cui Neymar ha rivelato che il 6-1 del Barça al Psg è il suo ricordo più bello legato al calcio.