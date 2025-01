Milan-Gimenez, si attendono segnali dal Feyenoord

I rossoneri non mollano l'attaccante messicano, autore di una doppietta nella serata di Champions contro il Bayern Monaco. Al momento, il Milan sta spingendo con il Feyenoord attraverso l'agente del giocatore. Se gli olandesi dovessero aprire, la dirigenza rossonera sarebbe disposta a fare questo investimento

Il Milan non molla Santiago Gimenez . I rossoneri spingono attraverso l'agente del giocatore con il Feyenoord. Al momento la squadra olandese tiene duro, ma il Milan non sembra intenzionato a volersi arrendere .

I numeri dell'attaccante messicano

L'attaccante messicano si è messo in mostra anche nella serata di ieri, mercoledì 22 gennaio, quando ha segnato una doppietta in Champions League contro il Bayern Monaco. Nel corso di questa stagione, per Gimenez 18 partite, 15 gol e 3 assist tra campionato e coppe. Al Feyenoord dalla stagione 2022/23, Gimenez ha giocato 104 partite con 64 gol e 14 assist.