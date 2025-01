Napoli, attesi contatti in giornata per Adeyemi

Manna continua a lavorare per Garnacho e Adeyemi. Per quest'ultimo mercoledì ci sono stati contatti con il papà-agente: in un primo momento il calciatore aveva detto di 'sì' al trasferimento ma non a gennaio, poi c'è stata una piccola apertura e nel pomeriggio sono attesi nuovi contatti con il suo entourage. Per Garnacho lo United continua a tirare sul prezzo (65 milioni di euro) e il Napoli è fermo a 50 mln

Giovanni Manna , direttore sportivo del Napoli , sta lavorando su due tavoli per il post Kvara: quello di Garnacho e quello di Adeyemi . Nella giornata di mercoledì ci sono stati nuovi contatti con il padre-procuratore del calciatore del Borussia Dortmund : il tedesco in un primo momento aveva detto di "sì" al trasferimento ma non per questa sessione di calciomercato invernale, mentre in seguito c'è stata una piccola apertura . Giovedì pomeriggio sono previsti ulteriori contatti con l'entourage di Adeyemi e sono attese novità riguardo la trattativa.

Garnacho in stand by

Situazione opposta per Alejandro Garnacho: il giocatore ha dato il suo ok per il trasferimento in azzurro ma il Manchester United continua a tenere alto il prezzo del cartellino. Gli inglesi hanno anche fatto qualche passo avanti, passando dai 70 milioni di pound a circa 65 milioni di euro. Il Napoli potrebbe andare in contro ai Red Devils, ma rimane molto ampia la distanza tra le parti considerato che gli azzurri partono da una valutazione di 50 milioni. Gli azzurri non hanno intenzione, in questo momento, di fare un investimento così importante: il calciatore è forte, così come lo è Adeyemi (per il quale le cifre sono inferiori), ma la dirigenza sa che non deve avere fretta di andare a prendere a tutti i costi un calciatore al posto di Kvaratskhelia. Il concetto è: se c'è la possibilità di andare a irrobustire la rosa, andando a prendere dei calciatori giovani e di grande qualità, il Napoli è pronto a fare degli investimenti fino a 50 milioni. Se, invece, le squadre proprietarie del cartellino dovessero alzare il prezzo, gli azzurri vogliono avere la calma e la pazienza di saper aspettare.