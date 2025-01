I bianconeri al lavoro per rinforzare la difesa. Con Renato Veiga a un passo, la volontà è quella di acquistare un secondo centrale. C'è stato un ritorno per il francese Jean-Clair Todibo del West Ham. In estate il club inglese lo aveva comprato dal Nizza, soffiandolo proprio alla Juve. Il giocatore spinge per il trasferimento, dettaglio che potrà contribuire a chiudere l'affare. Si cerca l'accordo per il prestito: il West Ham vorrebbe un obbligo di riscatto, la Juve si limita al diritto

