De Ligt-Juve, ci siamo: da definire ultimi dettagli prima di visite e firma. Perin verso il Benfica per 15 milioni di euro. Elmas sempre più vicino al Napoli, mentre su James piomba l'Atletico Madrid. Può essere il giorno dell'ufficialità di Bennacer al Milan, che intanto continua la sfida con la Roma per Veretout. Atalanta, arrivato in Italia Malinovskiy. Lazio, pace fatta con Radu: andrà in ritiro. Il Cagliari lavora al dopo Barella, appuntamento per Nandez

