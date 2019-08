Dani Alves è un nuovo giocatore del San Paolo. Il terzino ex Barcellona e Juventus ha firmato un contratto fino al 2022 e indosserà la maglia numero 10. Per lui un ritorno in Brasile dove aveva vestito solamente la maglia del Bahia, dopo 727 partite giocate, 50 gol segnati e tanti trofei con i quali ha riempito la propria bacheca nella sua straordinaria carriera nel Vecchio Continente.

"Cerco lavoro, dove posso lasciare il curriculum?"

Il ritorno in Brasile è stata la mossa "disperata" di Dani Alves, che ha cercato un nuovo lavoro sui social dopo essere rimasto senza contratto. Uno svincolato di lusso dopo l’ultima esperienza al Psg e una Copa America vinta da miglior giocatore del torneo. "C’è qualcuno disposto a prendermi?" si chiedeva nei giorni passati, consapevole che qualche squadra prima o dopo si sarebbe fatta avanti. Un curriculum da fare invidia con 43 trofei, che lo rendono il giocatore più vincente della storia del calcio. A ingaggiarlo ci aveva provato anche la squadra Tre Fiori di San Marino scrivendo sui social: "Ehi Dani abbiamo visto il tuo Cv, niente male! Noi siamo la squadra più titolata della Repubblica di San Marino". Ma Dani Alves ha deciso di ritornare in patria in Brasile. Per lui nuova avventura al San Paolo dove cercare di riempire ancora di più la sua bacheca.