Un Gerrard a Firenze, si chiama Bobby Duncan ed è il cugino di Steven, ex centrocampista del Liverpool. La Fiorentina, come riportato da Sky Sports, avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto per il giovane attaccante diciottenne delle giovanili dei Reds. Nella scorsa stagione con la maglia dell'Under 18 del Liverpool ha segnato 32 gol, ma i riflettori su di lui si erano già accesi quando con la maglia della nazionale Under 16 fu il primo inglese a segnare una tripletta contro il Brasile.

La benedizione di Klopp

"Questo sarà un ritiro estivo emozionante per i nostri giovani e ci saranno utili per le molte partite che giocheremo. Faccio un esempio con Bobby Duncan e Paul Glatzel: i nostri attaccanti hanno giocato molte partite in campionato, quindi questa estate potranno trovare spazio. Arriverà anche per loro il momento di giocare in prima squadra", occasione colta dall'attaccante inglese anche nell'amichevole contro il Napoli di Ancelotti, quando entrò nei minuti finali. Per lui in bacheca già una FA Youth Cup vinta contro il Manchester City grazie a un suo gol. Non solo Reds però nella sua giovane carriera, anche Wigan e proprio i Citizens all'età di 10 anni. Solo lo scorso anno il ritorno a casa nel Liverpool, rifiutando il contratto con il Manchester per vestire la maglia dei Reds. Dopo gli acquisti di Boateng, Lirola, Pulgar, Badelj e Ribery, un altro possibile arrivo a Firenze. Il giovane Bobby Duncan, classe 2001, potrebbe costruire insieme a Vlahovic un attacco di Generazione Z.