Calciomercato, date e orari della sessione invernale 2020

Le squadre in difficoltà lo vedono come un'ancora di salvezza. Le squadre che stanno andando bene, invece, vogliono blindare i propri gioielli in vista del suo arrivo. Stiamo parlando della sessione invernale di calciomercato. Nemmeno il tempo di godersi gli acquisti dell'estate, che già i tifosi possono ricominciare a sognare nuovi arrivi. Mercato di riparazione, nel quale, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena.

Quando comincia il calciomercato invernale in Italia?

I contratti del calciomercato invernale 2020 di Serie A e Serie B potranno essere depositati a partire dal 2 Gennaio, data ufficiale dell'inizio della finestra di trasferimenti.

Quando finisce il calciomercato invernale in Italia?

La sessione invernale di calciomercato avrà in comune a tutti i principali campionati europei, la data di chiusura: la deadline per siglare e depositare contratti è stata fissata per il 31 Gennaio alle ore 20.

Dove si svolgono le contrattazioni del mercato di riparazione?

Come nelle ultime quattro sessioni, anche la prossima si terrà all'Hotel Melià di Milano.

Calciomercato in Europa: le date

Premier League: 1 Gennaio - 31 Gennaio

Bundesliga: 1 Gennaio - 31 Gennaio

Ligue 1: 1 Gennaio - 31 Gennaio

Liga: 2 Gennaio - 31 Gennaio

Eredivisie: 3 Gennaio - 31 Gennaio

Liga Portoghese: 4 Gennaio - 2 Febbraio

Premier League Russa: 22 Gennaio - 31 Gennaio