2/16

...A partire da quella corsa in moto con Fabio Cannavaro. Fu lo stesso ex Pallone d'oro a confessare questa retroscena: "Una volta portai Ibra in giro per Napoli a bordo di una vespa - raccontò -. Zlatan è molto attaccato alla nostra città, ha sempre sentito parlare bene dei napoletani e della squadra. Chissà che in futuro non possa diventare un giocatore degli azzurri"

Ibra e l'idea di un ritorno in Serie A