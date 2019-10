Spal-Napoli, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Grande occasione per il Napoli, che vincendo potrebbe accorciare le distanze in vetta dopo i pareggi di Juve e Inter. Ancelotti come sempre cambia molto e ripropone dal primo minuto Milik, reduce dalla doppietta al Verona. In mezzo al campo fuori Ruiz e dentro Elmas. La partita è in diretta su DAZN1, canale 209 di Sky