Ibra, gol ed eliminazione: adesso è libero e sul mercato

La tripletta nel derby è solo un lontano ricordo. Nella notte, Zlatan Ibrahimovic segna ancora durante la sfida di MLS tra le due Los Angeles ma non basta. La squadra di Carlos Vela (doppietta) batte i Galaxy 5-3 e li elimina dalla postseason. Il risultato non arriva contro ogni pronostico (il Los Angeles FC aveva chiuso la stagione regolare in testa al gruppo Ovest, a +21 dal quinto posto dei rivali). Ma di fatto mette fine all'avventura di Ibra a LA, dopo 52 gol in due stagioni. Il suo contratto scade il prossimo 31 dicembre e lo svedese è pronto a tornare così sul mercato.

Ritorno in Europa?

A questo punto si aprono diversi scenari. Ibra, 38 anni appena compiuti, non avrebbe nessuna intenzione di considerare il ritiro e anzi nelle ultime settimane aveva dichiarato a Sky Sport di poter fare ancora la differenza, in Italia e in tutti i paesi. E ieri, puntuali, sono arrivate le parole di De Laurentiis: "Ibrahimovic al Napoli non è una suggestione, ma un’ipotesi concreta". Alimentata anche dal buon rapporto tra l'attaccante e Carlo Ancelotti, insieme al Psg nel 2012/13. Da oggi, Ibra non avrà più l'America di mezzo.