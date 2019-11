L'ex Milan, che si sta già allenando con la squadra di Brocchi, potrebbe presto mettere la firma su un contratto triennale con opzione per il quarto. Altro rinforzo importante in arrivo, dunque, per Berlusconi e Galliani

In testa alla classifica, ma mai accontentarsi. Il Monza guarda tutti dall'alto nel Girone A della Serie C, con il Pontedera secondo staccato di sette punti punti. Il campionato è ancora lunga e le ambizioni di Berlusconi e Galliani sono troppo grandi per non mirare alla promozione in Serie B. Per questo il mercato di gennaio rappresenterà un'altra tappa fondamentale, ma occhio ai nomi presenti nella lista degli svincolati. Soprattutto se si tratta di profili di esperienza, di giocatori che sulle gambe hanno già tante battaglie, comprese quelle in categorie più importanti. Gabriel Paletta, al momento, è senza squadra ma potrebbe trovarla presto. Nei prossimi giorni è, infatti, prevista la firma dell'ex Milan, Parma e Atalanta con la squadra di Brocchi. Il giocatore, che oggi ha 33 anni, si sta allenando già con il gruppo e metterà nero su bianco su un contratto di tre anni con probabile opzione per una quarta stagione. L'ultima esperienza italiana di Paletta risale al 2018, quando vestiva ancora la maglia del Milan (tornò nel 2016 dopo i mesi in rossonero nel 2015). 191 le presenze totali in Serie A, alle quali vanno aggiunte anche le tre con l'Italia. Il debutto in Nazionale arrivò nel marzo del 2014 (sconfitta per 1-0 con la Spagna), poi anche il match con l'Inghilterra nella prima giornata del Mondiale 2014.

L'esperienza in Cina

La sua ultima esperienza è quella con lo Jiangsu Suning, terminata l'estate scorsa. Per lui 42 presenze, 18 su 18 da titolare in nella Super League nel 2019. Ad accoglierlo in panchina Fabio Capello, con il centrale che firmò un contratto biennale con il club della famiglia Zhang, proprietaria anche dell’Inter.