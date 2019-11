Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Nella serata di ieri si è scatenato un vero e proprio tam tam a seguito delle dichiarazioni di Don Graber, il Commissioner della MLS, ovvero la lega di calcio statunitense in cui lo svedese ha giocato nelle ultime due stagioni con i Los Angeles Galaxy. In un'intervista alla Espn, alla domanda sugli sforzi della Major League Soccer per provare a trattenere l'attaccante, Graber ha risposto: "Zlatan è un tipo molto interessante, mi tiene molto occupato, mi riempie la casella mail, è un'emozione al minuto. Servono personaggi come lui che emergono dalla massa, come aveva fatto David Beckahm all'inizio". Ma è la dichiarazione successiva che ha alimentato una suggestione di mercato. Ve la riportiamo in inglese: "Zlatan is being recruited by AC Milan". Inizialmente è circolata un'erronea traduzione della frase: "Zlatan è stato ingaggiato dal Milan”. Il senso reale della frase non è quello. La traduzione corretta è: "Il giocatore è stato cercato dal Milan".

Un'ipotesi questa che, al momento, non trova riscontri: il club rossonero smentisce ogni contatto recente con lo svedese, quindi anche un "semplice" corteggiamento.

Sul futuro di Ibrahimovic però è giusto non avere certezze. L'ipotesi Milan non si può escludere del tutto - il giocatore è libero, gennaio si avvicina e i rossoneri non se la passano bene in attacco - ma d'altra parte non si possono non prendere in considerazioni anche altre piste, come addirittura l'addio al calcio giocato. "Ha quasi fissato dei record con tutti i gol che ha segnato negli ultimi due anni - ha concluso Graber - è uno che crea eccitazione sia in campo che fuori. Ci dà un sacco da fare e ci piacerebbe vederlo tornare, ma quello dipende dai Los Angeles Galaxy. Mi sono goduto i suoi 'momenti Zlatan' in particolare quando parla con me di se stesso in terza persona".