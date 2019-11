L'ex giocatore di Liverpool e Barcellona torna in Argentina e giocherà per l'Estudiantes. Ad annunciarlo è lo stesso presidente del club Juan Sebastian Veron che ha viaggiato fino a Pechino per convincere il calciatore

Javier Mascherano è un nuovo giocatore dell'Estudiantes. L'ex calciatore del Barcellona torna a giocare in Argentina dopo 14 anni lontano dal suo paese natale. Ad annunciarlo è stato il presidente della squadra Juan Sebastian Veron, tramite un video pubblicato sulla pagina ufficiale del club: "Piena felicità! Abbiamo viaggiato per 19 mila chilometri per dare il benvenuto a Mascherano nella nostra famiglia", con i due argentini seduti in un tavolo di un ristorante di Pechino. Post poi seguito dal benvenuto ufficiale della squadra.

La carriera di Mascherano

Si conclude dopo una stagione e mezzo l'esperienza in Cina di Mascherano nell’Hebei, squadra della città di Qinhuangdao. Per lui un ritorno in Sudamerica dove aveva già giocato con le maglie del River Plate e del Corinthians. Poi l'esperienza europea, prima al West Ham e poi al Liverpool. Infine le 8 stagioni nel Barcellona, 534 partite e 4 gol da professionista. Ora la possibilità di continuare all’età di 35 anni nella sua Argentina.