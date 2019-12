Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro prima di Inter-Roma: "Siamo sereni e consapevoli, non c'è ansia per le trattative". Poi aggiunge: "Prenderemo solo giocatori più forti di quelli già presenti in rosa"

L'anticipo della 15^ giornata di Serie A da capolista, un sogno scudetto da coltivare a lungo termine. Ma per Giuseppe Marotta l'Inter non deve avere fretta, la sessione invernale di calciomercato è una risorsa e non un'urgenza: "Non siamo in una situazione d'ansia per le trattative", ha dichiarato l'amministratore delegato nerazzurro ai microfoni di Sky Sport a ridosso del calcio d'inizio di Inter-Roma. "Vogliamo cogliere le opportunità, ma dovranno essere migliori di quanto già abbiamo, che rappresenta un livello qualitativo già molto alto".

Sul duello con la Juve

E dopo aver predicato prudenza sulla lotta per il primo posto, accreditando ancora una volta la Juventus come grande favorita per il tricolore, Marotta insiste sull'importanza di ragionare a piccoli passi. "Siamo molto sereni nell'affrontare avversario dopo avversario, con la consapevolezza di dare il massimo e con la convinzione di essere in una fase interlocutoria", spiega il dirigente. "La continuità serve, ma siamo molto felici del nostro percorso fin qui".