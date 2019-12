L’attaccante blucerchiato ha rinnovato il contratto con la Samp, la nuova scadenza è fissata per giugno 2021. Quagliarella, che il prossimo gennaio compirà 37 anni, si è aggiudicato con questa maglia il titolo di capocannoniere nella passata stagione

La Sampdoria e Fabio Quagliarella hanno deciso di proseguire insieme. Il club, infatti, ha comunicato l’ufficialità del rinnovo dell’attaccante, che sarebbe andato in scadenza al termine della stagione in corso. Invece, il nuovo accordo sarà valido fino a giugno 2021. "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Quagliarella. Per la soddisfazione di tutti il capitano – 184 presenze e 78 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2021" si legge sul sito della società blucerchiata.

Ancora la Samp

Fabio Quagliarella, 37 anni il prossimo 31 gennaio, aveva già giocato alla Sampdoria nella stagione 2006/07. Prima di tornare a Genova, ha vestito le maglie di Udinese, Napoli, Juventus e Torino, per poi accordarsi nuovamente con i blucerchiati nel 2016. Nella passata stagione si è aggiudicato il titolo di capocannoniere della Serie A con 26 reti all’attivo.