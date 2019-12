Calciomercato Inter, si lavora per Vidal: la trattativa entra nel vivo

Il grande sogno dei nerazzurri per il centrocampo è Arturo Vidal: contatti in corso, la trattativa entra nel vivo. L'Inter pensa sempre anche a Rodrigo De Paul

Primo posto a pari punti con la Juve dopo il pareggio di Firenze, l'Inter guarda all'ultima sfida del 2019 contro il Genoa a San Siro e potrà poi pensare ufficialmente al mercato di gennaio. Antonio Conte si attende dei rinforzi soprattutto a centrocampo, dove gli infortuni di Sensi, Gagliardini e Barella hanno ridotto ulteriormente le alternative. Il grande sogno di mercato si chiama Arturo Vidal: il cileno potrebbe lasciare il Barcellona e in nerazzurro ritroverebbe l'allenatore con cui ha condiviso in Italia stagioni importanti alla Juventus. L'Inter prosegue i contatti con il club blaugrana e con gli agenti del calciatore per capire se c'è la possibilità di riportare il centrocampista in Serie A. La trattativa entra nel vivo, la dirigenza nerazzurra proverà a regalare ad Antonio Conte un importante colpo per la corsa scudetto.

Si lavora anche per De Paul

La lista dell'Inter per il centrocampo, però, è lunga. Arturo Vidal è il grande sogno, Rodrigo De Paul è invece il calciatore seguito da più tempo. Bisognerà vedere se i nerazzurri proveranno a prendere uno o due rinforzi a centrocampo e, per quanto riguarda l'argentino, tanto dipenderà anche dalla valutazione fatta dall'Udinese.