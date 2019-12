Calciomercato Milan, obiettivo Todibo: contatti col Barcellona

Il Milan cerca un centrale di difesa, il nome seguito è quello di Todibo: contatti in corso con il Barcellona per capire la fattibilità dell'operazione. Si segue sempre anche Demiral della Juventus

Gennaio si avvicina, il Milan si guarda intorno per cercare un difensore da regalare a Stefano Pioli. Dopo l'infortunio di Duarte, con Caldara che lavora per rientrare dopo il lungo stop, Musacchio e Romagnoli le stanno giocando praticamente tutte. La società rossonera cerca dunque un altro centrale, il nome seguito è quello di Jean-Clair Todibo. Il difensore francese classe 1999 sta trovando pochissimo spazio al Barcellona: appena due presenze per 77 minuti totali in Liga e una sola apparizione in Champions League, nei 90 minuti contro l'Inter a qualificazione già acquisita. Il Milan sta cercando di capire la fattibilità di quest'operazione, continuano i contatti tra club e con gli agenti del calciatore.

Si pensa anche a Demiral

I rossoneri, tra l'altro, continuano a seguire anche Merih Demiral, obiettivo di mercato già in estate. Il difensore turco, però, viene da due partite da titolare consecutive, contro il Bayer Leverkusen in Champions League e contro l'Udinese in campionato, sembra essere dunque entrato nelle rotazioni di Maurizio Sarri. Questo potrebbe quindi essere un ostacolo per il Milan, che dunque osserva con attenzione la situazione di Todibo.