Giulio Donati è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce. Il terzino destro ha firmato un contratto che lo legherà alla società salentina fino a giugno 2020 con opzione di rinnovo per un altro anno. Il via libera è arrivato dopo il perido di "prova" nel quale Donati si è allenato con la squadra di Fabio Liverani senza essere formalmente tesserato. Nella stagione 2010-2011 il terzino ex Bayern Leverkusen aveva già giocato con la maglia del Lecce collezionando 14 presenze in Serie A.

La carriera di Donati

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Donati ha vestito la maglia di squadre italiane come Padova e Grosseto, oltre a quella del Lecce. Dal 2013 si è trasferito in Germania giocando prima con il Bayer Leverkusen e poi con il Mainz. Qualche settimana fa si è spostato a Lecce per allenarsi, aspettando un'occasione per poter tornare a giocare in Serie A. Dopo essersi svincolato dal Mainz lo scorso giugno infatti, Giulio non era ancora riuscito a trovare una squadra. Ora, dopo essersi aggregato al Lecce lo scorso 26 novembre, la grande opportunità è arrivata con la firma sul contratto.