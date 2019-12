A pochi giorni dall'esonero, l'ex allenatore del Napoli potrebbe ripartire subito da una panchina della Premier. L'Arsenal intanto stringe per Arteta

Potrebbe nuovamente essere in Premier League il futuro di Carlo Ancelotti. A pochi giorni dalla fine dell’avventura sulla panchina del Napoli – esonerato dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League (dove gli azzurri affronteranno il Barcellona) – l’allenatore italiano incontra l’Everton. È successo tutto nelle ultime ore: primi colloqui positivi, e vertice fissato per capire se si può arrivare a un accordo tra le parti. Secondo Sky Sports Uk, l'ex allenatore del Napoli ha raggiunto il Merseyside nel pomeriggio. IToffees attualmente occupano la sedicesima posizione in Premier League: due settimane fa hanno esonerato il manager Marco Silva dopo il ko nel derby col il Liverpool, affidando provvisoriamente la squadra a Duncan Ferguson. Ferguson rimarrebbe ugualmente al fianco di Ancelotti, guidando sicuramente la squadra nel match contro il Leicester di EFL Cup. Ovviamente, Ancelotti una volta raggiunta eventualmente l’intesa con l’Everton dovrà risolvere il proprio contratto con il Napoli.

L'Arsenal si defila: incontro con Arteta

Dopo l’avventura al Chelsea – dove ha allenato dal luglio 2019 al maggio del 2001 vincendo campionato, FA Cup e Community Shield – Ancelotti potrebbe così tornare ad allenare in Premier League, all’Everton, più difficilmente invece all’Arsenal, altra squadra interessata all’allenatore italiano. I Gunners, infatti, hanno intensificato i contatti con Arteta, incontrato nelle scorse ore, e sembrano pronti ad affidare a lui la squadra dopo l’esonero di Emery.