Calciomercato, allenatore Fiorentina: Iachini sempre più vicino

Continuano i contatti tra la dirigenza viola e l'ex allenatore di Empoli e Sassuolo: si va verso l'intesa per un anno e mezzo di contratto

Salgono le quotazioni di Beppe Iachini per la panchina della Fiorentina. Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti tra le parti per definire l'intesa: si va verso il contratto da un anno e mezzo, con penale in caso di risoluzione anticipata (se cioè il club, a giugno, volesse puntare su un altro allenatore). Una pista, quella dell'ex Sassuolo ed Empoli, favorita anche dall'ottimo rapporto con la piazza viola: da centrocampista, Iachini aveva giocato nella Fiorentina dal 1989 al 1994. Ora il ritorno da allenatore è sempre più vicino.