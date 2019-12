Sono giorni di vacanza per il Napoli, ma solo per i giocatori, che si ritroveranno il 30 dicembre per la ripresa degli allenamenti. La dirigenza, invece, sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso, tornato alla vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Sassuolo e costretto a rimontare nel girone di ritorno quanto perso dagli azzurri in quello di andata. Molto passerà dal calciomercato, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Il nome che piace è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista centrale classe 1994 del Celta Vigo. E' lui il primo obiettivo dopo le difficoltà avute per Torreira: pronta la prima offerta da 15 milioni più bonus per arrivare intorno ai 18/20 totali. La richiesta del Celta Vigo è sui 25 (nonostante la clausola fissata a 50 milioni). Col giocatore si parla di un contratto da 4 o 5 anni da 2 milioni a stagione. Lobotka, 22 presenze con la Slovacchia, ha già parlato con Hamsik ed è dunque pronto in caso di intesa tra i club. Ci sono stati già incontri e contatti fra il Napoli e gli agenti per stabilire una strategia di “attacco” al Celta. Nei prossimi giorni quindi verrà formulata una prima offerta al club spagnolo.

I numeri di Lobotka

Arrivato nel 2016 al Celta Vigo dal Nordsjaelland, Lobotka è diventato presto una pedina fondamentale per gli spagnoli. 41 presenze totali nella stagione 2017/2018, 32 l'anno scorso (quando ha dovuto fare i conti con dei problemi alla caviglia) e 17 da agosto ad oggi. Su 18 gare a cui ha preso parte in campionato, è rimasto in panchina solo in un'occasione (lo scorso 8 dicembre nella sconfitta contro il Leganes).