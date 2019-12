Napoli e Inter sono in contatto da qualche giorno per lo scambio di prestiti per 6 mesi: Politano-Llorente. Da parte dei due allenatori dovrebbe esserci l’ok di massima

Da punto fermo con Spalletti a oggetto misterioso nell'Inter di Conte. Matteo Politano è sempre meno considerato nel gruppo nerazzurro e in occasione dell'ultimo impegno del 2019, nonostante la squalifica di Lautaro Martinez, Conte ha scelto di puntare sul giovane Esposito per affiancare Lukaku in attacco.

Sempre più fuori dai radar di Conte, quella di Politano sul mercato è una pista da tenere aperta e infatti l'Inter ha avviato dei contatti con il Napoli per mettere in piedi uno scambio di prestiti di 6 mesi con Llorente. Una trattativa che, se avallata dai due allenatori, potrebbe realizzarsi in tempi brevi.