I bergamaschi valutano due giovani per sostituire Kjaer in uscita. Uno è Simakan dello Strasburgo, ma il club francese ha richieste alte. L’altro è Benkovic del Leicester, che era stato vicino all’Inter due anni fa

Prosegue, la ricerca di un difensore, da parte dell’Atalanta. Simon Kjaer, infatti, non ha convinto Gian Piero Gasperini in questa prima metà di stagione e dunque il danese è in uscita. Al suo posto, i bergamaschi cercano un profilo giovane ma di esperienza a certi livelli. Il primo nome considerato è quello di Mohamed Simakan, centrale francese classe 2000 di proprietà dello Strasburgo, del quale il club però fa una valutazione molto alta, lontana da quella dei nerazzurri. L’altra opzione, emersa nelle ultime ore, è quella di Filip Benkovic, difensore croato classe 1997 del Leicester. Benkovic era stato già vicino alla Serie A due stagioni fa, quando l’Inter andò molto vicino all’acquisto del giocatore.