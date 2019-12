Calciomercato Juventus, vicinissimo Kulusevski: accordo in dirittura con l'Atalanta

Botto di fine anno in casa bianconera: la Juventus è vicinissima a chiudere per Dejan Kulusevski. Nelle ultime ore è arrivato infatti il blitz della dirigenza per assicurarsi le prestazioni del classe 2000 di proprietà dell'Atalanta e che con la maglia del Parma ha sorpreso la Serie A in questa prima parte di campionato (17 presenze e 4 gol). I due club e il giocatore avrebbero trovato l'accordo sulla base di 35 milioni più 10 di bonus mentre per Kulusevski è in arrivo un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione. La Juve è pronta a comprarlo ora, per poi valutare se lasciarlo in prestito a Parma oppure se inserirlo già in rosa. E in quel caso, la temporanea contropartita tecnica per i gialloblù sarebbe Pjaca. Superata dunque la concorrenza dell'Inter, che pure aveva il centrocampista nel mirino ma spingendo per perfezionare la trattativa a giugno. La disponibilità della Juventus a chiudere subito l'affare ha invece sbloccato tutto in favore dei bianconeri.