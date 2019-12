Calciomercato, trattative, acquisti e cessioni: il meglio del 2019 in 28 foto

4/28 Twitter U.S Sassuolo e Twitter Juventus FC

DEMIRAL (SASSUOLO-JUVENTUS) – Anno memorabile per il giovane difensore turco. Negli ultimi giorni di gennaio ecco il suo arrivo in Italia. Ad abbracciarlo c’è il Sassuolo, che lo prende dall’Alanyaspor con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Un investimento azzeccato, perché Demiral gioca sempre da titolare tanto che la Juventus lo nota e non se lo lascia sfuggire. Il 5 luglio il turco diventa bianconero per 18 milioni di euro. A Torino arriverà anche De Ligt e il Milan proverà a fare un tentativo per Merih. Ma la Juve chiede 40 milioni e la trattativa non decolla. Chiude il 2019 da titolare al fianco di Bonucci, preferito proprio all’acquisto top del mercato juventino.