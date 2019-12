Prende ufficialmente il via l'avventura di Mario Mandzukic con l'Al-Duhail. L'attaccante croato ex Juventus è sbarcato nella notte a Doha, per muovere i primi passi con il club nel quale milita anche l'ex bianconero Benatia, che aveva fatto lo stesso percorso nel gennaio del 2019. Mandzukic ha posato sorridente con la sciarpa della sua nuova squadra e ha conosciuto i suoi nuovi dirigenti, come raccontano le foto postate sull'account Twitter ufficiale del club. Dopo le avventure in Croazia, in Germania con Wolfsburg e Bayern Monaco, in Spagna con l'Atletico Madrid e in Italia con la Juventus, il 33enne attaccante si trasferisce dunque in Qatar: con l'Al-Duhail ha firmato un contratto di un anno e mezzo. Saluta la Serie A, dove era arrivato nell'estate 2015 per 19 milioni di euro dall'Atletico Madrid, dopo quattro stagioni e mezzo, 162 partite, 44 gol e 9 titoli nazionali (4 scudetti, 3 coppe Italia e 2 supercoppe). In questa stagione era finito fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, che lo ha convocato in appena tre occasioni senza però farlo mai giocare. Ora il trasferimento all'Al-Duhail mette fine all'avventura bianconera di Mario Mandzukic.