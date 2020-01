Le parole dell'allenatore del Celta Garcia alla vigilia del match di Liga con l'Osasuna: "Lobotka non è in una situazione facile. Con il mercato aperto qualcuno può pensare più a se stesso che alla squadra"

L'allenatore del Celta Vigo ha parlato in conferenza stampa prima del match contro l'Osasuna. Oscar Garcia si è soffermato in particolare sulla trattativa tra il Napoli e Stanislav Lobotka: "Ho parlato con lui e domani lo farò di nuovo. Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà, perché ho bisogno di calciatori concentrati per il match e che lascino da parte gli altri pensieri. Non è una situazione facile, con il mercato aperto qualcuno può pensare a se stesso più che alla squadra".

Il punto sulla trattativa Napoli-Lobotka

Il Napoli vuole Lobotka come nuovo regista della squadra ora allenata da Gennaro Gattuso. Si lavora a un trasferimento a titolo definitivo con pagamento del cartellino del giocatore nell'arco di quattro anni. Il centrocampista ha parlato con il connazionale Marek Hamsik e spinge per trasferirsi a Napoli, convinto del progetto tecnico. Le parti si sono avvicinate parecchio nelle ultime ore. Il Napoli offre 18 milioni più bonus, mentre la richiesta del Celta è scesa sui 20-21 milioni. Con un piccolo sforzo sarà raggiunta l'intesa totale. Lobotka è arrivato al Celta dal Nordsjaelland nel 2017.