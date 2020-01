4/19

2010: ANTONIO CANDREVA. Nel gennaio 2009 i bianconeri non fanno operazioni, per poi tornare sul mercato invernale con l'acquisto dell'attuale esterno nerazzurro, preso dall'Udinese in prestito con diritto di riscatto della metà del cartellino, oltre all'esborso di un milione di euro a favore del Livorno come indennizzo. In bianconero Candreva non sfigura, con due reti e due assist in 20 partite, ma non riuscendo a risollevare le sorti della squadra, finita poi 7^. A fine stagione non viene riscattato