Quanto vale un campione? Il Cies ha provato a rispondere a questa domanda elaborando un algoritmo “scientifico” in grado di fornire il valore di mercato di un giocatore sulla base di diversi parametri: in una prima fase il modello è stato affinato raccogliendo dati su 2491 trasferimenti avvenuti tra il 2010 e il 2018 (tenendo conto di 21 fattori tra cui età, ruolo, presenze, campionato, livello economico del club, risultati ottenuti). Successivamente, è stato possibile creare un algoritmo “predittivo” del valore di mercato di un giocatore, considerando indici come durata del contratto, anno del trasferimento o livello economico del club acquirente. Una formula matematica che esclude Cristiano Ronaldo dalla top20: l’attaccante della Juventus figura al 49esimo posto, valutato 80.3 milioni di euro