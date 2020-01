Milan-Todibo, frenata nella trattativa di mercato: giocatore vuole prestito per sei mesi

Ibrahimovic è già arrivato e ha esordito a San Siro contro la Sampdoria, il Milan adesso lavora agli altri rinforzi da regalare a Stefano Pioli. La società rossonera prenderà certamente un centrale difensivo e il nome in cima alla lista è sempre quello di Jean-Clair Todibo. La trattativa va avanti, nei giorni scorsi c'è stato anche un incontro tra il direttore sportivo Massara e gli agenti del calciatore, ma manca l'accordo sulla formula. Il Milan insiste sulle sue condizioni: vuole un diritto di riscatto e non un prestito secco. Dall'altra parte c'è il Barcellona, che vuole quantomeno un'opzione per il contro-riscatto, e soprattutto lo stesso difensore classe 1999, che non vorrebbe perdere l'opportunità di ritornare a giocare con il club blaugrana in futuro.

Concorrenza Schalke 04 e Monaco

Todibo ha giocato appena due volte in campionato e una in Champions League in questa stagione. Il difensore, però, vorrebbe un futuro al Barcellona sentendosi all'altezza di questo club e, per questo motivo, starebbe valutando anche le opzioni in prestito secco, oltre all'offerta del Milan. Todibo è stato convocato per la gara contro il Valencia in Supercoppa di Spagna e non ha ancora dato aperture significative al club rossonero. Anzi, il difensore sembra tentato dall'opzione Schalke 04, prima ancora di quella che porta al Monaco. Entrambe queste società accetterebbero un prestito di 6 mesi, condizione che permetterebbe a Todibo di ritornare a giugno al Barcellona. Il Milan attende una risposta e continua a lavorare, ma vuole chiudere alle sue condizioni. In ogni caso, anche qualora dovesse sfumare Todibo, i rossoneri prenderanno un difensore centrale in questa sessione di mercato.