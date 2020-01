Calciomercato: news e trattative live dell'8 gennaio

Inter a caccia di un esterno sinistro: contatti con il Manchester United per Ashley Young, che ha già dato disponibilità al trasferimento. Napoli, Lobotka non si sblocca e allora gli azzurri virano su Diego Demme del Lipsia. Milan, Todibo non convinto a sposare il progetto rossonero: vuole un prestito di sei mesi, ma la formula non piace. Le alternative in difesa sono Christensen e Kjaer (possibile uno scambio con Caldara). Intanto l'Aston Villa ha offerto 30 milioni per Piatek. "Calciomercato, l'originale" è in diretta alle 23 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 24