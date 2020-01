Milan, al via le visite mediche per Kjaer: arriva in prestito dal Siviglia via Atalanta

Visite mediche alla Clinica La Madonnina per il difensore danese classe 1989: arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia via Atalanta. Percorso inverso per Caldara, che torna a Bergamo

Inizia l'avventura rossonera di Simon Kjaer: il nuovo difensore del Milan, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia via Atalanta dov’era a titolo temporaneo, è arrivato poco prima delle 11 questa mattina alla Clinica La Madonnina di Milano per eseguire le visite mediche e firmare successivamente il suo nuovo contratto. Volto sorridente e disteso, il difensore centrale danese classe 1989 è pronto ad avviare il percorso sotto la guida di Stefano Pioli e riscattare una prima parte di stagione con sole sei partite giocate (per 381 minuti complessivi) tra Serie A e Champions League con la maglia dell'Atalanta. Da Bergamo a Milano, uno spostamento di poche decine di chilometri per riavviare il motore. Percorso inverso invece per Mattia Caldara, che dopo un anno e mezzo al Milan - con sole due presenze tra Europa League e Coppa Italia a causa di infortuni - è tornato a Bergamo, dove tra il 2016 e il 2018 aveva messo insieme 54 presenze e 10 reti in campionato.